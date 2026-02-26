Популярное
Данила Бычков
AI

Burger King интегрирует чат-бота в гарнитуру сотрудников ресторанов — он будет отслеживать уровень «дружелюбия» при взаимодействии с клиентами

И сможет давать работникам инструкции по приготовлению блюд.

Источник: Burger King
Источник: Burger King
  • Голосового помощника Patty обучили распознавать определённые слова и фразы, включая «спасибо», «пожалуйста» и «добро пожаловать в Burger King», пишет The Verge. Менеджеры ресторанов смогут отслеживать информацию об уровне «дружелюбия» точки относительно других заведений сети.
  • Компания продолжает дорабатывать Patty, чтобы чат-бот начал также учитывать тон разговора. Голосовой помощник станет частью системы BK Assistance — с помощью неё клиенты могут делать заказы через ИИ-операторов в некоторых заведениях Burger King.
  • Сотрудники Burger King смогут задавать чат-боту Patty вопросы и просить инструкции — например, сколько ломтиков бекона нужно класть в определённый бургер, отмечает издание.

#новости #burgerking

20 комментариев