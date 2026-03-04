Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» начал тестировать ИИ-агента для управления приложениями на Android-смартфонах

Например, можно будет голосом попросить его установить приложение.

Источник: приложение «Яндекс с Алисой»
Источник: приложение «Яндекс с Алисой»

  • «Яндекс» тестирует нового ИИ-агента для Android, сообщает «Коммерсантъ». Информацию издание нашло в бета-версии приложения «Яндекс с Алисой AI».

  • В компании подтвердили vc.ru тесты. Там рассказали: ИИ-агент сможет по поручению пользователя отправлять сообщения в мессенджерах, искать информацию на устройстве и устанавливать приложения.

  • Для выполнения задачи достаточно голосовой команды: например, «найди в Google Play приложение “Яндекс Переводчика” и установи его».

  • Пока функция доступна для ограниченного количества пользователей, но в будущем ИИ-агента могут добавить как навык в «Алису AI». Когда она станет доступна всем — не уточняют.

  • Как пишет Rozetked, по-умолчанию ИИ-агент отключён, в настройках нужно разрешить ему взаимодействовать с приложениями. Договорённости с Google нет — интегрировать ИИ-агента в Android не будут.

#новости #яндекс

9
2
2
1
31 комментарий