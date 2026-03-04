«Яндекс» начал тестировать ИИ-агента для управления приложениями на Android-смартфонах

«Яндекс» тестирует нового ИИ-агента для Android, сообщает «Коммерсантъ». Информацию издание нашло в бета-версии приложения «Яндекс с Алисой AI».

В компании подтвердили vc.ru тесты. Там рассказали: ИИ-агент сможет по поручению пользователя отправлять сообщения в мессенджерах, искать информацию на устройстве и устанавливать приложения.

Для выполнения задачи достаточно голосовой команды: например, «найди в Google Play приложение “Яндекс Переводчика” и установи его».

Пока функция доступна для ограниченного количества пользователей, но в будущем ИИ-агента могут добавить как навык в «Алису AI». Когда она станет доступна всем — не уточняют.