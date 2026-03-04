Anthropic начала открывать доступ к голосовому режиму в редакторе кода Claude Code

Он доступен всем подписчикам платных тарифов.Источник: AnthropicОдин из разработчиков Anthropic Тарик Шихипар объявил, что компания постепенно внедряет голосового помощника в Claude Code. Пока он доступен 5% пользователей, полностью его раскатят в ближайшие недели.Чтобы включить голосовой режим, нужно ввести команду /voice. Claude можно будет голосом попросить выполнить запрос — например, провести рефакторинг кода.Есть ли у режима лимиты и работает ли он на собственной аудиомодели Anthropic, неизвестно, пишет TechCrunch. В марте 2025 года Financial Times сообщало, что компания ведёт переговоры с ElevenLabs и Amazon по поводу развития голосовых функций для Claude. Публично о сделках не объявляли.#новости