Anthropic добавила в Claude Code функцию Code Review для проверки кода несколькими ИИ-агентами

Она доступна в платной подписке. Источник: AnthropicCode Review — это вариант более тщательной проверки ошибок, которые могли пропустить люди, поясняет Anthropic. Пока функция доступна в предварительной версии для подписчиков тарифов Team и Enterprise (оба — от $20 в месяц). Бесплатный инструмент GitHub Action также останется доступным, отметили в компании.Code Review использует команду ИИ-агентов, которые параллельно друг от друга ищут ошибки в коде, проверяют их, сравнивают результаты и ранжируют по степени серьёзности.Результат отображается в виде одного общего обзора с дополнительными комментариями к каждой строке кода, где есть ошибка. В среднем проверка занимает 20 минут, отмечает компания, но время может зависеть от сложности ошибок.Code Review «заточен» под работу с большим объёмом кода. Цена зависит от количества использованных токенов, сложности кода и количества найденных ошибок. В среднем одна проверка стоит $15-25.#новости