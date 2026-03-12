Nvidia в течение пяти лет потратит $26 млрд на собственные ИИ-модели с открытым исходным кодом

Это поможет в том числе повысить продажи процессоров.Источник: BloombergWired обнаружило информацию о тратах в отчётности компании за 2025 год. В Nvidia подтвердили, что направят средства на развитие собственных ИИ-моделей.Как отмечает издание, это может превратить компанию из производителя чипов в конкурента OpenAI.Накануне Nvidia как раз выпустила Nemotron 3 Super — открытую модель для ИИ-агентов, которая содержит 128 млрд параметров. Она подходит для решения сложных задач, например, для генерации и отладки кода или финансового анализа.Развитие открытых моделей выгодно компании: это поможет повысить спрос на её процессоры, на которых будут работать нейросети. Также она может повлиять на конкуренцию в ИИ между Китаем и США, бесплатно предложив мощные ИИ-модели.#новости #nvidia