Meta* наняла основателей и сотрудников стартапа Dreamer, разрабатывающего пользовательских ИИ-агентов

Условия сделки не разглашаются.Dreamer запустился в начале 2026 года, пишет Bloomberg. Команда присоединится к подразделению Superintelligence Labs под руководством Александра Вана.Сделка касается только найма специалистов — технологии Dreamer в неё не войдут. Сколько всего сотрудников перейдёт в Meta* — не уточняется.Среди них — основатели стартапа Дэвид Синглтон (бывший технический директор в Stripe и бывший вице-президент по разработке продукта Android в Google) и Хьюго Барра (бывший руководитель направления виртуальной реальности в Meta*). Директор по дизайну Dreamer Николас Житкофф раньше работал ведущим дизайнером Chrome OS. В 2024 году Dreamer ещё до запуска привлёк $56 млн при оценке в $500 млн, одним из инвесторов был Александр Ван. *Meta признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости