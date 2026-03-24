Евгения Евсеева
AI

Meta* наняла основателей и сотрудников стартапа Dreamer, разрабатывающего пользовательских ИИ-агентов

Условия сделки не разглашаются.

  • Dreamer запустился в начале 2026 года, пишет Bloomberg. Команда присоединится к подразделению Superintelligence Labs под руководством Александра Вана.
  • Сделка касается только найма специалистов — технологии Dreamer в неё не войдут. Сколько всего сотрудников перейдёт в Meta* — не уточняется.
  • Среди них — основатели стартапа Дэвид Синглтон (бывший технический директор в Stripe и бывший вице-президент по разработке продукта Android в Google) и Хьюго Барра (бывший руководитель направления виртуальной реальности в Meta*). Директор по дизайну Dreamer Николас Житкофф раньше работал ведущим дизайнером Chrome OS.
  • В 2024 году Dreamer ещё до запуска привлёк $56 млн при оценке в $500 млн, одним из инвесторов был Александр Ван.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

