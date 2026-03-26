Google рассказала о технологии TurboQuant, которая в несколько раз снижает необходимый для работы ИИ-моделей объём памяти

В соцсетях её сравнивают с алгоритмом вымышленной компании Pied Piper из сериала «Кремниевая долина». Кадр из сериала «Кремниевая долина» Компания называет TurboQuant набором «передовых, теоретически обоснованных методов для экстремального сжатия данных». По словам Google, технология позволяет «минимум в шесть раз» сократить объём памяти, необходимый для работы больших языковых моделей.TurboQuant работает с векторами, которые описывают основные атрибуты информации, например, значение слова, особенности изображения или свойства набора данных. Векторы — основной способ, с помощью которого модели искусственного интеллекта понимают и обрабатывают информацию, поясняет Google.С помощью TurboQuant векторы можно сжимать «без потери качества». При этом в компании уточняют, что технология находится на стадии лабораторных исследований и пока не применяется для реальных задач. Результаты тестов Google планирует представить в апреле 2026 года на конференции ICLR.Разобраться в работе технологии способны в основном исследователи и специалисты в области информатики, но предварительные результаты вызывают большой интерес в ИТ-индустрии, пишет TechCrunch.Анонс Google уже спровоцировал реакцию на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Инвесторы начали продавать акции производителей чипов памяти и накопителей. Бумаги SK Hynix упали на 6,4%, акции производителя флеш-памяти Kioxia Holdings — на 5,7%, Micron — на 3,4%, Sandisk — на 3,5%.Пользователи соцсетей сравнивают TurboQuant с вымышленным стартапом Pied Piper из сериала «Кремниевая долина». По сюжету группа программистов разрабатывает прорывной алгоритм сжатия данных, который предсталяет угрозу для традиционных бизнес-моделей ИТ-корпораций.#новости #google