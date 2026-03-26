Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Google рассказала о технологии TurboQuant, которая в несколько раз снижает необходимый для работы ИИ-моделей объём памяти

В соцсетях её сравнивают с алгоритмом вымышленной компании Pied Piper из сериала «Кремниевая долина».

Кадр из сериала «Кремниевая долина» 
  • Компания называет TurboQuant набором «передовых, теоретически обоснованных методов для экстремального сжатия данных». По словам Google, технология позволяет «минимум в шесть раз» сократить объём памяти, необходимый для работы больших языковых моделей.
  • TurboQuant работает с векторами, которые описывают основные атрибуты информации, например, значение слова, особенности изображения или свойства набора данных. Векторы — основной способ, с помощью которого модели искусственного интеллекта понимают и обрабатывают информацию, поясняет Google.
  • С помощью TurboQuant векторы можно сжимать «без потери качества». При этом в компании уточняют, что технология находится на стадии лабораторных исследований и пока не применяется для реальных задач. Результаты тестов Google планирует представить в апреле 2026 года на конференции ICLR.
  • Разобраться в работе технологии способны в основном исследователи и специалисты в области информатики, но предварительные результаты вызывают большой интерес в ИТ-индустрии, пишет TechCrunch.
  • Анонс Google уже спровоцировал реакцию на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Инвесторы начали продавать акции производителей чипов памяти и накопителей. Бумаги SK Hynix упали на 6,4%, акции производителя флеш-памяти Kioxia Holdings — на 5,7%, Micron — на 3,4%, Sandisk — на 3,5%.
  • Пользователи соцсетей сравнивают TurboQuant с вымышленным стартапом Pied Piper из сериала «Кремниевая долина». По сюжету группа программистов разрабатывает прорывной алгоритм сжатия данных, который предсталяет угрозу для традиционных бизнес-моделей ИТ-корпораций.

7
3
2
1
31 комментарий