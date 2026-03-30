Ася Карпова
AI

Anthropic добавила режим управления компьютером в Claude Code на macOS

Он доступен пользователям платных тарифов.

Источник: Anthropic
  • ИИ-помощник для написания кода Claude Code может видеть экран, запускать созданные macOS-приложения, проверять работу кнопок и исправлять ошибки.
  • Например, можно попросить Claude протестировать процесс регистрации в локальном приложении на Electron, сделать скриншот на каждом этапе, создать отчёт об ошибках и исправить их.
  • Пока режим Computer use доступен на macOS в рамках исследовательской бета-версии для пользователей тарифных планов Pro и Max.
  • Компания запустила бета-версию функции управления компьютером в 2024 году. Сначала она была доступна через API.

#новости

