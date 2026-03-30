Anthropic добавила режим управления компьютером в Claude Code на macOS

Он доступен пользователям платных тарифов.Источник: AnthropicИИ-помощник для написания кода Claude Code может видеть экран, запускать созданные macOS-приложения, проверять работу кнопок и исправлять ошибки.Например, можно попросить Claude протестировать процесс регистрации в локальном приложении на Electron, сделать скриншот на каждом этапе, создать отчёт об ошибках и исправить их.Пока режим Computer use доступен на macOS в рамках исследовательской бета-версии для пользователей тарифных планов Pro и Max.Компания запустила бета-версию функции управления компьютером в 2024 году. Сначала она была доступна через API.#новости