Nebius построит в Финляндии дата-центр стоимостью $10 млрд — его начнут вводить в эксплуатацию поэтапно с 2027 года

ЦОД мощностью 310 МВт должен стать одним из крупнейших в Европе. Источник: ReutersДата-центр в Лаапеэнранте станет десятым объектом Nebius и вторым в Финляндии после ЦОДа в Мянтсяля мощностью 75 МВт, говорится в сообщении компании. Его будут использовать для обучения ИИ-моделей и работы ИИ-сервисов, при этом дата-центр не будет привязан к конкретному клиенту Nebius.Стоимость проекта оценивают примерно в $10 млрд — его реализация должна помочь укрепить европейский «ИИ-суверенитет», отметил Микко Тойванен, гендиректор компании Polarnode, которая будет заниматься строительством дата-центра.В общей сложности Nebius заключила контракты на более чем $40 млрд на предоставление вычислительных мощностей, пишет Reuters. Среди клиентов компании, например, Meta* и Microsoft.В марте 2026 года она привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций. В компании заявляли, что деньги направят на расширение и строительство центров обработки данных, развитие полного стека облачной инфраструктуры для нейросетей, закупку компонентов и ИИ-чипов.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #nebius