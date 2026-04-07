Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Пользователь X сделал виртуальный кнут для ИИ-агентов — вместе с анимацией шлепка он отправляет боту команду работать быстрее

Код проекта опубликован на GitHub.

Источник: X
  • Виртуальный кнут разработал пользователь X с ником yami. Сам он использует его во время работы с Claude Code.

Иногда Claude программирует слишком медленно, и его нужно привести в чувства.

Из описания проекта на GitHub
  • Скачать инструмент можно по инструкции на GitHub. Запускается «кнут» через иконку в трее, а чтобы «шлёпнуть» бота, нужно кликнуть мышью.
  • Одновременно с анимацией шлепка виртуальный кнут отправляет в чат с ИИ-агентом сообщение «FASTER FASTER FASTER».
  • В описании проекта на GitHub также опубликована шутливая «Дорожная карта». Она предусматривает «получение от Anthropic уведомления с требованием прекратить противоправные действия», внедрение в код проекта криптомайнера, обновление «физики кнута», а также добавление счётчика шлепков, «чтобы когда придут роботы, им можно было предоставить рейтинг людей».

#новости

11
1
22 комментария