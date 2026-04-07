Пользователь X сделал виртуальный кнут для ИИ-агентов — вместе с анимацией шлепка он отправляет боту команду работать быстрее

Код проекта опубликован на GitHub.Источник: XВиртуальный кнут разработал пользователь X с ником yami. Сам он использует его во время работы с Claude Code.Иногда Claude программирует слишком медленно, и его нужно привести в чувства.Из описания проекта на GitHubСкачать инструмент можно по инструкции на GitHub. Запускается «кнут» через иконку в трее, а чтобы «шлёпнуть» бота, нужно кликнуть мышью.Одновременно с анимацией шлепка виртуальный кнут отправляет в чат с ИИ-агентом сообщение «FASTER FASTER FASTER».В описании проекта на GitHub также опубликована шутливая «Дорожная карта». Она предусматривает «получение от Anthropic уведомления с требованием прекратить противоправные действия», внедрение в код проекта криптомайнера, обновление «физики кнута», а также добавление счётчика шлепков, «чтобы когда придут роботы, им можно было предоставить рейтинг людей».#новости