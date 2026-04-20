«Сбер» выложил открытый токенизатор видео для ИИ-моделей — он «позволяет не зависеть» от зарубежных технологий в создании нейросетей для генерации роликов

Подразделение Kandinsky выложило в открытый доступ семейство токенизаторов KVAE-2.0, на базе которых можно создавать модели для генерации изображений и видео. Они сжимают визуальные данные так, чтобы нейросетям было проще их обрабатывать.

В «Сбере» KVAE-2.0 сравнили с токенизаторами внутри китайских нейросетей Hunyuan Video и Wan 2.2 от Alibaba. По словам компании, KVAE-2.0 лучше восстанавливает оригинальное видео, сохраняет текст и лица персонажей. Её также дополнительно обучили работе с надписями на русском языке, чего не умеет, например, последняя модель Seedance 2.0 от ByteDance.