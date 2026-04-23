Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Microsoft улучшил агентские функции в Word, Excel и PowerPoint — ИИ-помощник научился управлять приложениями

Он может редактировать текст, собирать формулы и обновлять презентации.

Источник: Microsoft 
  • Функции доступны всем пользователям Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium, сообщила компания. Изначально их представили в сентябре 2025 года.
  • В Microsoft отмечают: при создании Copilot базовые модели были «недостаточно мощными», чтобы ИИ-помощник умел управлять приложениями. Он мог отвечать на вопросы, но не справлялся, если его просили внести изменения в документ. За последний же год модели «значительно лучше» стали выполнять инструкции, поэтому им проще справляться с многоэтапной работой.
  • В Word ИИ-агент теперь умеет превращать черновик в законченный текст — он составляет план, переписывает информацию и подбирает нужный стиль и тон письма.
  • В Excel он научился «изучать» данные, строить и объяснять аналитические выкладки, а также вносить изменения в таблицу — в том числе создавать формулы и визуализации. В PowerPoint он может обновить макет с учётом тезисов и данных.

#новости #microsoft #office #word #excel #powerpoint

4
1
8 комментариев