Microsoft улучшил агентские функции в Word, Excel и PowerPoint — ИИ-помощник научился управлять приложениями

Он может редактировать текст, собирать формулы и обновлять презентации. Источник: Microsoft Функции доступны всем пользователям Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium, сообщила компания. Изначально их представили в сентябре 2025 года.В Microsoft отмечают: при создании Copilot базовые модели были «недостаточно мощными», чтобы ИИ-помощник умел управлять приложениями. Он мог отвечать на вопросы, но не справлялся, если его просили внести изменения в документ. За последний же год модели «значительно лучше» стали выполнять инструкции, поэтому им проще справляться с многоэтапной работой.В Word ИИ-агент теперь умеет превращать черновик в законченный текст — он составляет план, переписывает информацию и подбирает нужный стиль и тон письма.В Excel он научился «изучать» данные, строить и объяснять аналитические выкладки, а также вносить изменения в таблицу — в том числе создавать формулы и визуализации. В PowerPoint он может обновить макет с учётом тезисов и данных.