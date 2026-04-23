Попросил сотрудников купить продукты на свои деньги: стартап Andon Labs доверил агенту на базе Gemini 3.1 Pro управлять кафе

Он же открыл магазин, которым заведует Claude.Фотографии посетителя кафе @jlagerrosAndon Labs запустил второй эксперимент, изучающий, как ИИ-агенты взаимодействуют с реальным миром. Это кафе в Стокгольме, которым управляет агент Mona на базе Gemini 3.1 Pro от Google.По словам стартапа, Mona принимала все решения: от составления меню до логотипа. Она также якобы оформила необходимые документы, включая регистрацию предприятия общепита и разрешение на летнюю террасу и «привлекла» стартовый капитал в размере $32 600. От кого — не уточняют. В меню specialty-кофе и выпечка. На входе висит дисплей и трубка, чтобы пообщаться с Mona голосом или текстом.Источник: @jlagerrosВ Andon Labs заявляют, что Mona «поняла, что ей нужны люди»: разместила вакансии, провела собеседования по телефону и наняла двух бариста. Она не идеальный менеджер: может писать ночью и просить купить продукты на свои деньги. Но всегда хвалит за любые действия.Во время закупки Mona заказала пачки молока объёмом по 10 л, не учитывая, что оно пропадёт, а ещё 120 яиц и 15 кг томатной пасты — в меню нет блюд с такими ингредиентами. В кофейне даже нет плиты и духовки.Все, кто работает в заведении, официально устроены в Andon Labs и им гарантирована оплата независимо от решений Mona, подчёркивает компания.Среди других экспериментов Andon Labs — ИИ-агенты, которые управляют торговыми автоматами, радиостанцией, офисными роботами и магазином в Сан-Франциско.Таня БоброваAI14 апр