Alibaba представила Qwen-Image-2.0-Pro — улучшенный генератор изображений

Модель лучше следует инструкциям и может генерировать изображения с надписями на разных языках. Alibaba выпустила генератор изображений Qwen-Image-2.0 в феврале 2026 года, а теперь представила его Pro-версию, а также API модели.Генератор лучше следует инструкциям, строго придерживаясь смысла запроса, особенно для сложных композиций.Источник здесь и далее: AlibabaКомпания улучшила детализацию текстур, «согласованность» освещения и реалистичность разных материалов.Также улучшили рендеринг текста — модель умеет создавать изображения, на которых есть надписи на разных языках.А генерации в определённых стилях сделали «более сбалансированными».