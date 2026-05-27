Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Ася Карпова
AI

ElevenLabs выпустила нейросеть для генерации музыки Music v2, «конкурирующую» с Suno v5

Она доступна бесплатно.

Источник: ElevenLabs
  • Компания «улучшила» качество вокала, звучание инструментов и аранжировки «во всех жанрах» и на разных языках, в том числе русском, — по сравнению с первой моделью ElevenLabs Music v1.
  • Например, Music v2 научилась создавать «сложные вокальные партии», использовать несколько жанров и поджанров в одной композиции, «читать быстрый рэп» и добавлять звуковые эффекты.
Источник: ElevenLabs
  • Доступна генерация по текстовому описанию, создание текста песни с нуля или обработка заданных стихов. Также можно загрузить видео и попросить сгенерировать подходящую фоновую музыку.
  • Результат можно отредактировать: выделить фрагмент и попросить перегенерировать только его.
  • Модель доступна на сайте ElevenLabs в разделе Music или в мобильном приложении. В сервисе начисляют 10 000 бесплатных кредитов в месяц. На одну минуту генерации уйдёт 900 кредитов. Из-за высокого спроса могут быть перебои в работе последней модели.
На панели внизу поля для запросов можно выбрать модель, количество генераций, указать текст песни — если в инструменте Lyrics выбрать Custom, внизу появится поле для ввода текста. Скриншот vc.ru
На панели внизу поля для запросов можно выбрать модель, количество генераций, указать текст песни — если в инструменте Lyrics выбрать Custom, внизу появится поле для ввода текста. Скриншот vc.ru
  • Music v2 также доступна в сервисе ElevenCreative с библиотекой «лицензированной» ИИ-музыки, которую можно использовать для рекламы и коммерческих материалов. Скоро модель также добавят в API.
  • Сервис для генерации песен и первую модель Music v1 ElevenLabs представила в августе 2025 года. Основной продукт компании — платформа с синтезированными голосами для озвучки текста.
Таня Боброва
AI
ElevenLabs привлёк $500 млн при оценке в $11 млрд

Оценка выросла более чем втрое за год.

  • Компания рассказала о привлечении инвестиций в раунде D, который возглавила Sequoia Capital. Среди других инвесторов —Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Iconiq и прочие.

    Компания планирует направить инвестиции на дальнейшие исследования, разработки и международную экспансию.

#новости

4
2
2
4 комментария