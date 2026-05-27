Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Ася Карпова
AI

Anthropic выпустила плагин для автоматического поиска ошибок в коде во время работы Claude Code

И исправлений в рамках той же сессии.

Источник: Anthropic
  • Плагин Security Guidance автоматически запускает проверку кода ИИ-агента во время сессии. Включать дополнительные инструменты и «навыки» не нужно.
  • Во время редактирования файлов система в фоновом режиме проверяет код на частые ошибки ИИ-моделей, выявляет потенциально опасные фрагменты и предлагает правки. При создании коммитов более широко изучает контекст проекта для поиска глубоких уязвимостей.
  • Уровни проверки можно изменить, добавив собственные правила анализа. При необходимости один из этапов сканирования можно отключить.
  • Anthropic заявила, что после внедрения плагина в компании количество запросов (PR) по поводу уязвимостей снизилось на 30-40%.

Плагин доступен на «маркетплейсе» в Claude Code. Устанавливается командой:

/plugin install security-guidance@claude-plugins-official

#новости #claude

1
1
1
3 комментария