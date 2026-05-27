Anthropic выпустила плагин для автоматического поиска ошибок в коде во время работы Claude Code

И исправлений в рамках той же сессии.Источник: AnthropicПлагин Security Guidance автоматически запускает проверку кода ИИ-агента во время сессии. Включать дополнительные инструменты и «навыки» не нужно.Во время редактирования файлов система в фоновом режиме проверяет код на частые ошибки ИИ-моделей, выявляет потенциально опасные фрагменты и предлагает правки. При создании коммитов более широко изучает контекст проекта для поиска глубоких уязвимостей.Уровни проверки можно изменить, добавив собственные правила анализа. При необходимости один из этапов сканирования можно отключить.Anthropic заявила, что после внедрения плагина в компании количество запросов (PR) по поводу уязвимостей снизилось на 30-40%.Плагин доступен на «маркетплейсе» в Claude Code. Устанавливается командой:/plugin install security-guidance@claude-plugins-official#новости #claude