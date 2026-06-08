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Таня Боброва
AI

Криптокошелёк MetaMask представил кошелёк для сделок ИИ-агентов

Запуск для всех пользователей запланирован на лето 2026 года.

Источник: MetaMask
  • Agent Wallet — кошелёк, который позволит ИИ-агентам самостоятельно совершать сделки без потери контроля со стороны пользователя, рассказали в MetaMask.
  • Каждую операцию будут автоматически анализировать и проверять на безопасность с помощью функции Transaction Protection, а агенты смогут работать только в пределах пользовательских политик.
  • Любые транзакции, помеченные как вредоносные или выходящие за рамки установленных пользователем правил, потребуют подтверждения человеком с помощью двухфакторной аутентификации.
  • Пользователи могут выбрать режим работы. По умолчанию установлен Guard Mode с дневными лимитами трат, разрешёнными протоколами и подтверждением через 2FA.
  • На старте кошелёк будет работать с OpenClaw, Codex, Claude Code, Nous Research Hermes Agent, Cursor, а также поддерживать страховку через Transaction Protection.
  • Инструмент доступен ограниченной группе пользователей через CLI по программе раннего доступа. Для всех доступ к нему компания планирует открыть летом 2026 года.

#новости

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