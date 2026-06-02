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Таня Боброва
AI

Microsoft представила Scout — ИИ-агента в стиле OpenClaw для автоматизации рабочих задач

По словам компании, это первый «по-настоящему персональный помощник», которого она предложит клиентам.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Компания представила «всегда включённого» ИИ-агента Scout для помощи сотрудникам на конференции для разработчиков Microsoft Build, пишут Wired и The Verge. Агент может просматривать сообщения, календарь и почту для автоматизации задач, организации встреч или написания черновиков писем.
  • Если пользователь укажет свои цели и пожелания, Scout сможет действовать «проактивно». Например, агенту можно поручить всегда оставлять свободным обеденное время — если в этот промежуток коллега предложит встречу, агент отметит это и покажет другие варианты времени.
  • Scout может отслеживать пробки и загруженность в календаре, чтобы предлагать лучшее время для выхода на встречу, помочь заполнить форму или забронировать поездку, составить список задач и отправить напоминания о них.
  • Агент интегрируется с приложениями Microsoft 365 и работает в облаке, на десктопе и в веб-браузере, подключаясь к Teams, Outlook, OneDrive и SharePoint. Компания уже использует Scout среди сотрудников и начинает тестировать его среди некоторых клиентов.
Источник: Microsoft

#новости #microsoft

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