Microsoft представила Scout — ИИ-агента в стиле OpenClaw для автоматизации рабочих задач

По словам компании, это первый «по-настоящему персональный помощник», которого она предложит клиентам.Источник: Microsoft Компания представила «всегда включённого» ИИ-агента Scout для помощи сотрудникам на конференции для разработчиков Microsoft Build, пишут Wired и The Verge. Агент может просматривать сообщения, календарь и почту для автоматизации задач, организации встреч или написания черновиков писем.Если пользователь укажет свои цели и пожелания, Scout сможет действовать «проактивно». Например, агенту можно поручить всегда оставлять свободным обеденное время — если в этот промежуток коллега предложит встречу, агент отметит это и покажет другие варианты времени.Scout может отслеживать пробки и загруженность в календаре, чтобы предлагать лучшее время для выхода на встречу, помочь заполнить форму или забронировать поездку, составить список задач и отправить напоминания о них.Агент интегрируется с приложениями Microsoft 365 и работает в облаке, на десктопе и в веб-браузере, подключаясь к Teams, Outlook, OneDrive и SharePoint. Компания уже использует Scout среди сотрудников и начинает тестировать его среди некоторых клиентов.Источник: Microsoft #новости #microsoft