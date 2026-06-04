Google выпустила открытую мультимодальную модель Gemma 4 12B — она может работать на ноутбуке с 16 ГБ оперативной памяти

Размер контекстного окна составляет 256 тысяч токенов. Источник: GoogleGemma 4 12B содержит 11,95 млрд параметров и поддерживает работу с текстом, аудио и изображениями. Ключевой особенностью модели компания называет «унифицированную архитектуру» без использования кодировщиков (энкодеров).В отличие от классических мультимодальных систем, где изображения и звук сначала проходят через отдельные кодировщики, Gemma 4 12B обрабатывает визуальные и аудиоданные через «LLM-ядро».По собственным данным компании, новая модель по производительности «близка» к более крупной Gemma 4 26B MoE, но при этом требует вдвое меньше памяти. Её можно запустить на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ.При этом размер контекстного окна Gemma 4 12B составляет 256 тысяч токенов. Этого достаточно обрабатывать «объёмные» финансовые отчёты или другие документы, а также «крупные» репозитории с кодом, отмечает Venturе Beats.Gemma 4 12B доступна для загрузки на Hugging Face и Kaggle, а также в Google AI Edge Gallery.#новости #google #gemma