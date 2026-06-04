Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
AI

Google начала предлагать разработчикам Android-приложений продать доступ к их коду для обучения ИИ — 404 Media

Без передачи интеллектуальных прав.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Google разослала нескольким разработчикам письма с предложением «присоединиться к пилотному проекту по предоставлению конфиденциального контента», узнало 404 Media.
  • Текстом письма с изданием на условиях анонимности поделился один из владельцев приложения с «миллионами» загрузок. Google обещает разработчикам «дополнительный доход» за предоставление доступа к коду их приложений и побочным проектам. Финансовые условия не уточнили.
  • По словам компании, данные будут использовать, чтобы «улучшить инструменты Google для разработчиков». В самом письме не упоминается ИИ, но текст содержит ссылку на страницу о «партнёрствах для улучшения ИИ-продуктов», отмечает издание.
  • Google подчёркивает, что разработчики сохранят все интеллектуальные права на свои решения, смогут распространять и монетизировать их любым другим способом. Предоставляемая компании лицензия будет неисключительной.
  • Попытка Google купить код у сторонних разработчиков указывает, что у компании, вероятно, заканчиваются данные для обучения, полагает 404 Media. При этом компания «отстаёт» от OpenAI, Anthropic и других конкурентов в сегменте ИИ-инструментов для программирования, добавляет издание.
Артур Томилко
AI
ИИ-компании начали скупать рабочие переписки и архивы данных закрывающихся компаний для обучения моделей

Владельцы получают возможность заработать на закрытии бизнеса, но эксперты предупреждают о рисках для приватности сотрудников.

Фото Reuters

#новости #google

2
1
14 комментариев