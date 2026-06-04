Google начала предлагать разработчикам Android-приложений продать доступ к их коду для обучения ИИ — 404 Media

Без передачи интеллектуальных прав. Фото BloombergGoogle разослала нескольким разработчикам письма с предложением «присоединиться к пилотному проекту по предоставлению конфиденциального контента», узнало 404 Media.Текстом письма с изданием на условиях анонимности поделился один из владельцев приложения с «миллионами» загрузок. Google обещает разработчикам «дополнительный доход» за предоставление доступа к коду их приложений и побочным проектам. Финансовые условия не уточнили.По словам компании, данные будут использовать, чтобы «улучшить инструменты Google для разработчиков». В самом письме не упоминается ИИ, но текст содержит ссылку на страницу о «партнёрствах для улучшения ИИ-продуктов», отмечает издание.Google подчёркивает, что разработчики сохранят все интеллектуальные права на свои решения, смогут распространять и монетизировать их любым другим способом. Предоставляемая компании лицензия будет неисключительной.Попытка Google купить код у сторонних разработчиков указывает, что у компании, вероятно, заканчиваются данные для обучения, полагает 404 Media. При этом компания «отстаёт» от OpenAI, Anthropic и других конкурентов в сегменте ИИ-инструментов для программирования, добавляет издание.Артур ТомилкоAI17 апрИИ-компании начали скупать рабочие переписки и архивы данных закрывающихся компаний для обучения моделей Владельцы получают возможность заработать на закрытии бизнеса, но эксперты предупреждают о рисках для приватности сотрудников.#новости #google