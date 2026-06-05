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Артур Томилко
AI

Глава TSMC СиСи Вэй заявил, что компания не сможет удовлетворить растущий спрос на чипы «в течение многих лет»

Несмотря на масштабные инвестиции в производство.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Даже запуск новых фабрик в США не позволит TSMC полностью закрыть потребности крупнейших американских заказчиков, в том числе Nvidia, AMD и других, отметил Вэй.
  • По его словам, крупные клиенты только в 2026 году планируют потратить на чипы для ИИ $725 млрд. «Пройдёт много времени, прежде чем мы сможем удовлетворить спрос», — подчеркнул глава TSMC.
  • Компания уже запланировала строительство шести заводов по производству микросхем в США, совокупные инвестиции в которые составят $165 млрд. Кроме того, она рассматривает строительство четырёх дополнительных площадок ещё на $100 млрд.
  • В апреле 2026 года TSMC повысила прогноз по росту выручки в 2026 году до 30%. Собственные капитальные затраты компания оценила в $58 млрд.
  • Bloomberg в феврале 2026-го писало, что дефицит оперативной памяти будет расти из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.

#новости #tsmc #чипы

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