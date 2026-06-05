«Сбер» выпустил обновлённую версию ИИ-помощника для написания кода GigaCode — он умеет работать из командной строки

Это позволяет работать независимо от среды разработки и ОС. Банк разработал GigaCode ещё в 2023 году, а в марте 2026-го выпустил версию 2.0 — модель научилась связываться с внешними источниками, выросли скорость и качество кода, увеличилось количество поддерживаемых языков программирования.Теперь «Сбер» добавил в GigaCode локального CLI-агента. ИИ-помощник может работать прямо из командной строки. Это делает инструмент «независимым от среды разработки и операционной системы», утверждает банк.Инструмент позволяет автоматизировать сборку, тестирование и внесение изменений в код, а также искать уязвимости, рефакторить код и писать тесты. Основной акцент сделан на «ускорении типовых операций в защищённом контуре организаций».В компании также рассказали, что добавили в GigaCode поддержку «расширенного набора» ИИ-моделей. ИИ-ассистент интегрируется с платформой Evolution AI Factory, где доступно подключение по API и оплата рублями. В каталоге есть, в том числе, GPT 5.3 Codex, Claude Opus 4.6, китайские DeepSeek-V4-Pro, MiniMax-M2.5, Qwen3-Coder-Next и другие.Воспользоваться ИИ-агентом можно на платформе для совместной разработки и хостинга кода GitVerse.#новости #сбер