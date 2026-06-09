Google добавила в «Переводчик» аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate для перевода речи в реальном времени

Она также доступна в Google Meet и Google AI Studio.Также выпустили новый режим «прослушивания», чтобы в реальном времени слышать перевод через динамик смартфона. Например, чтобы понимать экскурсию на незнакомом языке. Источник: GoogleGoogle выпустила Gemini 3.5 Live Translate, которая автоматически распознаёт более 70 языков, включая русский, и генерирует «плавный, естественный» аудиоперевод речи, сохраняя интонацию, темп и высоту голоса говорящего, заявляют в компании.Новая модель не ждёт, пока собеседник закончит мысль для пошагового перевода, а генерирует речь непрерывно. Например, можно в наушниках слушать перевод экскурсии или выступления на иностранном языке.Нейросеть добавили в «Google Переводчик» на Android и iOS для всех пользователей. Также запустили режим «прослушивания» — чтобы аудио можно было слушать не только в наушниках, но и через динамик, поднеся телефон к уху и «не привлекая внимания окружающих».Модель также добавили в Google Meet для перевода встреч. Пока она доступна для ограниченного числа подписчиков Google Workspace. Gemini 3.5 Live Translate поддерживает мультиязычный ввод и может переводить созвоны на несколько языков, а не только с английского или только на английский, как раньше.Для разработчиков модель доступна в Gemini Live API и Google AI Studio в режиме предварительного тестирования. Таня БоброваСервисы29 апр«Google Переводчик» добавил в США и Индии функцию для практики произношения слов на иностранном языке Она похожа на ту, что есть в Duolingo, отмечает TechCrunch.#новости