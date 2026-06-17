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Ася Карпова
AI

xAI выпустила модель для генерации видео Grok Imagine Video 1.5 с «улучшенным» звуком и рендерингом текста

Она доступна через API и по подписке.

Источник: xAI
  • Компания добавила в API доработанную версию Imagine Video 1.5, а в чат-бота Grok — «лёгкую» Video 1.5 Fast. Она генерирует видео в 720p за 25 секунд против 40 секунд ранее. Максимальная длина ролика — 10 секунд, разрешение — 1080р.
  • Модели поддерживают анимацию изображений, генерацию по тексту, в них улучшили «физику» и воспроизведение речи. Предыдущие версии поддерживали русский язык, но могли делать нереалистичные паузы и неверно подбирать интонации.
Источник: xAI
Компания улучшила рендеринг текста для рекламы товаров. Источник: xAI
  • Также представили новые функции в Grok, которые планируют сделать доступными в «ближайшие дни». В разделе для генерации видео можно будет создавать «Проекты» с папками, запускать несколько ИИ-агентов для параллельной работы над роликами, а также выполнять поиск по картинкам и видео с помощью текстовых подсказок.
Источник: @leploutos

Так модель анимирует изображения с фоновой музыкой

Пример из открытой библиотеки пользовательских генераций Grok
Пример из открытой библиотеки пользовательских генераций Grok
  • Генерация изображений и видео в Grok доступна по подписке от $30 в месяц. В API модель Imagine Video 1.5 стоит $0,08 за одну секунду генерации в 480р и 0,14 в 720р.
Источник: xAI

#новости #xai

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