xAI выпустила модель для генерации видео Grok Imagine Video 1.5 с «улучшенным» звуком и рендерингом текста

Она доступна через API и по подписке.Источник: xAIКомпания добавила в API доработанную версию Imagine Video 1.5, а в чат-бота Grok — «лёгкую» Video 1.5 Fast. Она генерирует видео в 720p за 25 секунд против 40 секунд ранее. Максимальная длина ролика — 10 секунд, разрешение — 1080р.Модели поддерживают анимацию изображений, генерацию по тексту, в них улучшили «физику» и воспроизведение речи. Предыдущие версии поддерживали русский язык, но могли делать нереалистичные паузы и неверно подбирать интонации.Источник: xAIКомпания улучшила рендеринг текста для рекламы товаров. Источник: xAIТакже представили новые функции в Grok, которые планируют сделать доступными в «ближайшие дни». В разделе для генерации видео можно будет создавать «Проекты» с папками, запускать несколько ИИ-агентов для параллельной работы над роликами, а также выполнять поиск по картинкам и видео с помощью текстовых подсказок.Источник: @leploutosТак модель анимирует изображения с фоновой музыкойПример из открытой библиотеки пользовательских генераций GrokПример из открытой библиотеки пользовательских генераций GrokГенерация изображений и видео в Grok доступна по подписке от $30 в месяц. В API модель Imagine Video 1.5 стоит $0,08 за одну секунду генерации в 480р и 0,14 в 720р.Источник: xAI#новости #xai