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Таня Боброва
AI

OpenAI представила «кастомный» инференс-чип, разработанный в партнёрстве с Broadcom

На его создание ушло девять месяцев.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • OpenAI представила Jalapeño — первый чип разработчика чат-бота ChatGPT, который он называет Intelligence Processor. По словам компании, она разработала чип с нуля в партнёрстве с Broadcom и канадским контрактным производителем Celestica.
  • Jalapeño предназначен специально для работы нынешних и будущих больших языковых моделей (LLM). Инженерные образцы выполняют рабочие ML-нагрузки в лаборатории, в том числе с GPT‑5.3‑Codex‑Spark. Итоговые показатели производительности ещё измеряют.
  • Как уточняет The Verge, это ASIC-чип (application-specific integrated circuit), то есть спроектированный для конкретной задачи — в данном случае инференса, то есть вывода результатов ИИ-моделей. CNBC со ссылкой на отраслевых экспертов пишет, что такие чипы «менее гибкие, чем GPU Nvidia», зато дешевле.
  • По словам OpenAI, разработка Jalapeño заняла девять месяцев. Стартап сообщил, что договорился с Broadcom о создании «кастомных» чипов для ИИ и сетевого оборудования в октябре 2025 года. К 2029-му компании планируют развернуть оборудование общей мощностью в 10 ГВт.

#новости #openai

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