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Артур Томилко
AI

Yandex B2B Tech запустил ИИ-сервис для создания сайтов и приложений Vibecraft

Созданные с его помощью проекты пользователи могут публиковать на собственных доменах.

Источник: Yandex B2B Tech
  • Vibecraft доступен на отдельном сайте. Он позволяет генерировать онлайн-сервисы по текстовому описанию, рассказали в компании.
  • После того, как пользователь опишет задачу, Vibecraft уточнит, для какой аудитории создаётся сервис, какие функции нужны и как им будут пользоваться. На основе ответов он соберёт первую версию сайта или веб-приложения.
  • По словам Yandex B2B Tech, с помощью Vibecraft можно создать прототип сервиса с личным кабинетом, каталогом, формой загрузки файлов, встроенной базой данных и фирменным дизайном пользователя.
  • Во время закрытого тестирования пользователи сгенерировали больше 1000 проектов, отмечают в компании. Среди них — панели управления, калькуляторы, мини-игры, инструменты аналитики, CRM-системы и интернет-магазины.

#новости #яндекс

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