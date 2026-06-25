OpenAI обновила основную бесплатную модель в чате GPT-5.5 Instant

Компания заявляет, что она стала лучше отвечать на запросы со множеством вводных.Скриншот поста в ThreadsКомпания заявила, что обновление должно повысить качество диалогов, сделать ответы более «продуманными и цельными». 25 июня 2026 года доступ к модели открыли всем пользователям, в том числе без подписки.Модель стала лучше отвечать в сценариях, когда пользователю нужно принять решение, составить сложный план, изучить варианты или выбрать товар, особенно от местных компаний.Как пишет OpenAI, модель лучше определяет «истинную цель» пользователя, даже если в запросе он отразил её неточно. Она также «надёжнее следует» сложным запросам с несколькими условиями и требованиями, учитывая их все.GPT-5.5 Instant обучили лучше учитывать контекст местоположения, чтобы предлагать релевантные варианты кафе, музеев или отелей поблизости. Она стала использовать «менее шаблонное» форматирование, писать «более креативно и содержательно».Некоторые разработчики нашли в коде упоминание новой модели GPT-5.6-Preview и предполагают, что OpenAI выпустит её в ближайшее время.#новости