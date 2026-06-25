В Notion добавили поддержку Claude — ИИ-агенту можно поставить задачи на общей доске

Агенты на базе моделей Anthropic и Cursor доступны в тарифных планах Business и Enterprise.Можно сформировать «команду» из нескольких субагентов и ставить им задачи. Источник: NotionКомпания добавила в сервис функцию External Agents — готовые подключения сторонних ИИ-агентов без необходимости настраивать MCP-сервер или Custom Agents вручную.Пока есть поддержка Claude от Anthropic и Cursor, который выкупила SpaceX. Для работы ИИ-агентов понадобится только учётная запись Notion, создавать аккаунт в Claude или Cursor не нужно. ИИ-агенты работают в облаке, выполняют задачи в фоновом режиме, в том числе когда компьютер выключен.Они могут редактировать документы, к которым пользователь разрешит доступ, создавать новый контент, отслеживать задачи на досках и помечать их как выполненные, отвечать на вопросы в чате. Доступа в интернет и возможности вызова других агентов у External Agents нет.Подключить агента пока могут подписчики Business и Enterprise в разделе Agents на боковой панели.#новости