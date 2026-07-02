Cloudflare тестирует инструменты, которые позволят владельцам сайтов взимать плату за использование их контента в ответах ИИ

До этого издателям предлагали модель «оплаты за сканирование». Эксперимент проводят совместно с ИИ-поисковиком You.com и разработчиком инфраструктуры для обучения корпоративных моделей Ceramic.ai, рассказала Cloudflare.Модель «оплаты за запрос» разработала Ceramic.ai. Она предполагает, что владельцы сайтов смогут получать вознаграждение каждый раз, когда их контент попадает в ответы ИИ.Летом 2025 года Cloudflare начала тестировать модель «оплаты за сканирование», которая позволяла издателям взимать плату за сканирование их сайтов ИИ-краулерами. Но страница может быть просканирована один раз, а затем использована в «тысячах ответов», отмечает компания. Поэтому создатели контента не могли рассчитывать на «справедливую оплату за предоставляемую ими ценность».Владельцы сайтов, которые согласятся участвовать в новом эксперименте, также смогут получать отчёты с рекомендациями по оптимизации своего контента для ИИ. Например, смогут узнать наиболее частые запросы, по которым их страницы попадают в ответы нейросетей, а также среднюю частоту упоминаний.С You.com тестируют другой подход — «оплату по требованию». Он предполагает, что издатели смогут получать оплату за конкретные фрагменты контента по запросу без долгосрочных обязательств.Cloudflare, сервисами которого пользуются около 20% всех сайтов, позволит Ceramic.ai и You.com потенциально предлагать свои инструменты «миллионам» издателей.Таня БоброваAI4 июня«Что ж, это случилось быстрее, чем я предсказывал»: глава Cloudflare рассказал, что боты обогнали людей по объёму онлайн-трафика Он думал, это случится в 2027-м.#новости #cloudflare