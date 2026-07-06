«Сбер» представил флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra

Её добавили в ИИ-помощника GigaChat, а веса выложили в открытый доступ.Скриншот vc.ruGigaChat 3.5 Ultra доступна пользователям в ИИ-помощнике GigaChat, а также на Hugging Face и GitVerse, рассказали в «Сбере».По его словам, модель лучше генерирует и проверяет код, точнее решает математические задачи и финансовые расчёты, работает с числами, эффективно анализирует контракты, техрегламенты, отчёты и другие объёмные документы без потери точности и контекста. Скорость работы с длинными текстами выросла до четырёх раз.Обновлённая модель также лучше справляется с автономными агентными сценариями. Пользователи могут поставить ей задачу, затем она сама найдёт информацию, напишет и выполнит код, обратится к нужному сервису и выдаст результат.GigaChat 3.5 Ultra работает на архитектуре «Смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE). «Сбер» также применяет технологию линейного внимания, которая позволяет ИИ-модели один раз «запомнить» суть прочитанного и дальше дополнять контекст. Обычно модели-трансформеры каждый раз возвращаются к первоначальному тексту.При обучении акцент сделали на созданных человеком текстах, которые прошли «многоуровневую классификацию и фильтрацию».Модель почти вдвое компактнее предыдущей версии: у неё 432 млрд параметров вместо 700 млрд у GigaChat 3.1 Ultra, которую выпустили в марте 2026 года. Это снижает потребление вычислительных ресурсов и позволяет разворачивать её на более «доступном оборудовании», отметили в компании.Источник: Hugging Face #новости #gigachat