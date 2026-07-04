Минцифры станет единым регулятором ИИ в России — оно будет определять условия доступа к государственным данным и меры поддержки для разработчиков

Всего министерство получит 20 новых полномочий, а под регулирование подпадут около 28 тысяч ИТ-компаний.Глава Минцифры Максут Шадаев. Фото «РИА Новости» Проект постановления правительства о наделении Минцифры полномочиями по регулированию ИИ опубликован на портале нормативных актов. Внимание на документ обратило РБК.Документ вносит поправки в положение о полномочиях Минцифры. Из текста следует, что министерство получит право формировать госполитику в сфере ИИ, готовить профильные законы и подзаконные акты, а также согласовывать инициативы других ведомств.Проект постановления наделяет Минцифры 20 новыми полномочиями. В их числе — определение мер поддержки разработчиков, включая налоговые льготы и гранты, регулирование доступа к государственным данным для обучения моделей, развитие дата-центров, внедрение ИИ-технологий на платформе «ГосТех», а также участие в подготовке кадров и рассмотрение образовательных стандартов, приводит РБК.Под регулирование потенциально попадут около 28 тысяч ИТ-компаний, говорится в сопроводительных документах. Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.Артур ТомилкоПраво22 июняСМИ: правительство переработало законопроект об ИИ — он будет регулировать только большие фундаментальные модели с более чем 1 млрд параметров Из документа также убрали возможность запрета и ограничения «трансграничных технологий ИИ». #новости