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Артур Томилко
AI

Минцифры станет единым регулятором ИИ в России — оно будет определять условия доступа к государственным данным и меры поддержки для разработчиков

Всего министерство получит 20 новых полномочий, а под регулирование подпадут около 28 тысяч ИТ-компаний.

Глава Минцифры Максут Шадаев. Фото «РИА Новости» 
Глава Минцифры Максут Шадаев. Фото «РИА Новости» 
  • Проект постановления правительства о наделении Минцифры полномочиями по регулированию ИИ опубликован на портале нормативных актов. Внимание на документ обратило РБК.
  • Документ вносит поправки в положение о полномочиях Минцифры. Из текста следует, что министерство получит право формировать госполитику в сфере ИИ, готовить профильные законы и подзаконные акты, а также согласовывать инициативы других ведомств.
  • Проект постановления наделяет Минцифры 20 новыми полномочиями. В их числе — определение мер поддержки разработчиков, включая налоговые льготы и гранты, регулирование доступа к государственным данным для обучения моделей, развитие дата-центров, внедрение ИИ-технологий на платформе «ГосТех», а также участие в подготовке кадров и рассмотрение образовательных стандартов, приводит РБК.
  • Под регулирование потенциально попадут около 28 тысяч ИТ-компаний, говорится в сопроводительных документах. Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Артур Томилко
Право
СМИ: правительство переработало законопроект об ИИ — он будет регулировать только большие фундаментальные модели с более чем 1 млрд параметров

Из документа также убрали возможность запрета и ограничения «трансграничных технологий ИИ».

Фото «Ъ» 

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