ИИ-сервис Reve представил модель Reve 2.1 — с более детальной визуализацией

Она лучше справляется со сложными сценами и может генерировать текст на разных языках. Источник: ReveПо словам компании, модель планирует изображения «значительно детальнее и создаёт их с большей точностью».Перед рендерингом модель анализирует «структуру, иерархию и положение в пространстве» — это помогает ей справляться со сложными сценами.Изменить и заново сгенерировать можно каждый элемент на изображении. Также Reve 2.1 поддерживает создание текста на разных языках — каких, в компании не уточняют.Валерия ИльинаAI28.03.2025Reve: что может бесплатная нейросеть с «ИИ-фотошопом» и как ей пользоваться Французская компания выпустила новую модель Reve 1.5 в феврале 2026 года.#новости #reve