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Евгения Евсеева
AI

ИИ-сервис Reve представил модель Reve 2.1 — с более детальной визуализацией

Она лучше справляется со сложными сценами и может генерировать текст на разных языках.

Источник: Reve
Источник: Reve
  • По словам компании, модель планирует изображения «значительно детальнее и создаёт их с большей точностью».
  • Перед рендерингом модель анализирует «структуру, иерархию и положение в пространстве» — это помогает ей справляться со сложными сценами.
  • Изменить и заново сгенерировать можно каждый элемент на изображении. Также Reve 2.1 поддерживает создание текста на разных языках — каких, в компании не уточняют.
Валерия Ильина
AI
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Французская компания выпустила новую модель Reve 1.5 в феврале 2026 года.

Пример работы Reve 1.5 из открытой библиотеки генераций пользователей в сервисе

#новости #reve

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