Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Путешествия
Карьера
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
AI

«Т-Технологии» анонсировали ИИ-ассистента «Таю» — пока он умеет помогать с поиском и покупкой товаров

В будущем он должен учитывать финансовые обстоятельства пользователя — его заработок, накопления и кредиты.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • По словам компании, ключевое отличие ИИ-ассистента — фокус на помощи в повседневных делах, связанных с деньгами, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. Полноценно «Таю» запустят осенью 2026 года, пока она работает в режиме бета-тестирования. Пообщаться с ней можно на сайте.
  • Как давно работает ИИ-ассистент — тоже не рассказывают. В апреле 2026 года на «Хабре» писали, что заметили баннеры с «Таей» в приложении «Т-Банка» — при этом интеграции ИИ-ассистента с ним не было.
  • В «Т-Технологиях» говорят, что «Тая» не будет зациклена на экосистеме банка — если «какой-то сценарий» закрывается вне её, она будет рекомендовать и его тоже. Например, если при поиске товара окажется, что дешевле всего его купить на Ozon. То же самое касается финансовых продуктов других банков. Компании это помогает «выстраивать доверие с клиентами» и даёт «стимул улучшать свои продукты».
  • Пока «Тая» умеет помогать с подбором и покупкой товаров — в будущем она также сможет учитывать доходы, накопления и кредитную нагрузку конкретного пользователя. Параллельно добавят и другие сценарии и функции — например, голосовые запросы и работу с изображениями.
  • «Тая» работает на той же базе, что и модели T-Lite и T-Pro. Ещё часть функций — на основе «специализированных моделей» для выполнения отдельных навыков. Каких — не говорят.

#новости #ттехнологии #тая

9
9