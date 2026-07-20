«Т-Технологии» анонсировали ИИ-ассистента «Таю» — пока он умеет помогать с поиском и покупкой товаров

В будущем он должен учитывать финансовые обстоятельства пользователя — его заработок, накопления и кредиты. Скриншот vc.ru По словам компании, ключевое отличие ИИ-ассистента — фокус на помощи в повседневных делах, связанных с деньгами, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. Полноценно «Таю» запустят осенью 2026 года, пока она работает в режиме бета-тестирования. Пообщаться с ней можно на сайте.Как давно работает ИИ-ассистент — тоже не рассказывают. В апреле 2026 года на «Хабре» писали, что заметили баннеры с «Таей» в приложении «Т-Банка» — при этом интеграции ИИ-ассистента с ним не было.В «Т-Технологиях» говорят, что «Тая» не будет зациклена на экосистеме банка — если «какой-то сценарий» закрывается вне её, она будет рекомендовать и его тоже. Например, если при поиске товара окажется, что дешевле всего его купить на Ozon. То же самое касается финансовых продуктов других банков. Компании это помогает «выстраивать доверие с клиентами» и даёт «стимул улучшать свои продукты».Пока «Тая» умеет помогать с подбором и покупкой товаров — в будущем она также сможет учитывать доходы, накопления и кредитную нагрузку конкретного пользователя. Параллельно добавят и другие сценарии и функции — например, голосовые запросы и работу с изображениями.«Тая» работает на той же базе, что и модели T-Lite и T-Pro. Ещё часть функций — на основе «специализированных моделей» для выполнения отдельных навыков. Каких — не говорят.#новости #ттехнологии #тая