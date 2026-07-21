Google представила Gemini 3.6 Flash

А также быструю и экономичную Gemini 3.5 Flash-Lite и специализированную 3.5 Flash Cyber.Источник здесь и далее: Google Google представила три модели серии Flash: флагманскую Gemini 3.6 Flash, обеспечивающую лучшие результаты в программировании и интеллектуальной работе, быструю и экономичную 3.5 Flash-Lite и 3.5 Flash Cyber для задач в сфере кибербезопасности.Gemini 3.6 Flash разработали по отзывам разработчиков и пользователей на 3.5 Flash, представленной в мае 2026 года. По словам компании, обновлённая версия не только лучше себя показывает в задачах, но и эффективнее использует токены. Для многоэтапных задач она также требует меньше этапов рассуждений и вызовов инструментов. Цена — $1,50 за 1 млн входных токенов и $7,5 за 1 млн выходных.3.5 Flash-Lite разработали для задач с низкой задержкой и тех, где важна высокая пропускная способность. Это самая быстрая модель в серии 3.5. Цена — $0,3 и $2,5 за 1 млн входных и 1 млн выходных токенов соответственно.Gemini 3.5 Flash Cyber — облегчённая модель для задач кибербезопасности, разработанная на базе 3.5 Flash и оптимизированная для быстрого и эффективного поиска, проверки и устранения уязвимостей.3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite доступны для разработчиков в Gemini API через Google AI Studio и Android Studio, 3.6 Flash также есть на платформе Google Antigravity. Для всех модели доступны в приложении Gemini. Версия 3.5 Flash-Lite появится ещё и в поиске.Компания также рассказала, что уже тестирует с партнёрами Gemini 3.5 Pro. Параллельно команда занимается разработкой моделей следующего поколения — Gemini 4.#новости #google #gemini