Чаты пользователей DeepSeek, которыми они поделились с помощью прямой ссылки, оказались доступны в Google

Большинство таких диалогов — на русском языке. Скриншот vc.ruВнимание на проблему обратил SEO-специалист Дэвид Коницни. Он обнаружил, что некоторые чаты пользователей можно найти в Google по запросу «site:chat.deepseek.com/share».Это касается чатов, которыми пользователи DeepSeek делятся с другими. Сервис при использовании функции «Поделиться» предупреждает, что диалог смогут увидеть все, у кого есть ссылка, однако не упоминает, что его проиндексирует поисковик.По данным Коницни, большинство чатов, оказавшихся в открытом доступе, — на русском языке. Их доля составляет около 31%. Доля диалогов на английском — 21%, на китайском — 16,7%. Также исследователь обнаружил переписки на испанском (5%), немецком (3,3%), польском (3,3%) и французском (2,6%).В мае 2026 года пользователи DeepSeek рассказали о баге, из-за которого чат-бот присылает фрагменты из переписок с другими пользователями. Аналогичные проблемы до этого возникали и в других чат-ботах, в том числе в ChatGPT.#новости