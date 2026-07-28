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Ася Карпова
AI

В Grok добавили режим вайб-кодинга Build Mode с функцией автоматического хостинга игр и приложений в браузере

Пока он доступен только по подписке SuperGrok Heavy.

Источник: xAI
  • Компания добавила режим для создания игр и приложений в веб-версию и мобильные приложения чат-бота Grok на iOS и Android.
  • ИИ-агента на базе Grok 4.5 можно текстом попросить написать код. Он сможет использовать инструменты для работы в браузере, запускать субагентов и генерировать визуализации с помощью модели Grok Imagine.
  • Приложения можно опубликовать на домене grok.me или использовать собственный домен. Также доступен экспорт кода на GitHub для дальнейшей работы. Пока режим работает по подписке SuperGrok Heavy. Первые три месяца цена составит $100 в месяц, затем — $300 в месяц.
  • Компания представила раннюю бета-версию Grok Build, ИИ-агента для разработки ПО, интерфейсов и «сложных задач» в программировании, 15 мая 2026 года. Сначала был доступен только CLI-инструмент для работы в командной строке.
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