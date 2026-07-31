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Ася Карпова
AI

ByteDance выпустила модель Seedance 2.5 с максимальной длиной генерации видео в 30 секунд и разрешением 4K

Собрали несколько первых примеров её работы.

Источник: Higgsfield
  • Seedance 2.5 поддерживает нативную генерацию видео до 30 секунд по одному промпту. Максимальное разрешение — 4K. Предыдущая версия Seedance 2.0 позволяла создать 15-секундный ролик. Также в сервис Dreamina добавили бета-режим генерации до 3 минут.
Видео в 30 секунд по одному промпту. Источник: You Art  
Модель сама прорабатывает смену кадров в рамках одного ролика. Источник: @lepadphone
В этом примере видно, что модель не справилась с динамичным падением персонажа. Источник: @kentdhani 
  • Seedance 2.5 можно прислать до 50 референсов, в том числе фотографии персонажей, видео, аудиозаписи, раскадровки и 3D-модели «болванки» без текстур. Также добавили режим точечного редактирования предметов, персонажей и антуража.
Источник: Higgsfield
  • Ещё одна новая функция — поддержка 3D-моделирования через плагины Maya и Blender. Она позволяет настроить расположение объектов и движение камеры.
Источник: BytePlus
  • Модель поддерживает генерацию аудио, речи и пения, в том числе с учётом голосов-референсов. Однако с большинством слов на русском языке модель всё ещё справляется плохо, заметили авторы профильных Telegram-каналов.
Источник: Telegram-канал Mimagie
Генерация музыкального клипа. Источник: Higgsfield
  • В Dreamina модель Seedance 2.5 доступна по подписке от $20 в месяц. «Скоро» её обещают добавить в агрегаторы Higgsfield и Runway в планы от $68 и $35 в месяц соответственно. Официального API пока нет.
Источник: Higgsfield

#новости #seedance

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