Black Forest Labs открыла через API доступ к модели Flux 3 для генерации видео с поддержкой русского языка

Можно генерировать ролики длительностью до 20 секунд.Источник здесь и далее: Black Forest Labs Компания анонсировала мультимодальную модель Flux 3 для генерации изображений, видео и аудио в июле 2026 года. Тогда же открыла приём заявок на ранний доступ к Flux 3 Video.Теперь рассказала, что «начальная версия» Flux 3 Video стала общедоступна через BFL API и у избранных партнёров. По словам компании, Flux 3 — это модель, «разработанная для максимально точного моделирования реальности» без ограничений по стилям.Flux 3 Video генерирует видео длительностью до 20 секунд «с нативным звуком». Поддерживаемые разрешения — HD (720p) и Full HD (1080p). Пользователи могут генерировать ролики как по текстовым промптам, так и картинкам-референсам.Также можно «продолжить» видео: для этого нужно предоставить Flux 3 Video до четырёх секунд исходного ролика и аудио и указать, что должно произойти дальше. Модель учтёт всё для генерации движений, положения камеры, диалогов и аудиодорожки.Модель может генерировать несколько сцен и ракурсов камеры в одном видео, добавлять диалоги и звуковые эффекты. Она поддерживает английский, китайский, испанский, французский, немецкий, японский, португальский, русский, итальянский, индонезийский, турецкий и другие языки «с точной синхронизацией губ», говорят в компании.Есть «режим черновика» (Draft Mode) для генерации превью-версии ролика за меньшую цену. Если черновик устроит пользователя, модель может сгенерировать видео в высоком качестве — с сохранением объектов, композиции и движений.Цены в BFL API: Flux 3 Video Draft — $0,06 за секунду (HD) для генерации по тексту или картинке и $0,12 для генерации по видео; Flux 3 Video — $0,17 за секунду (HD) и $0,29 за секунду (Full HD) для генераций по тексту или изображению и $0,41 и $0,53 за секунду соответственно для генерации по видео.В следующих релизах Black Forest Labs планирует расширить возможности Flux 3 Video. В дорожную карту также входит анонсированная в июле 2026 года Flux 3 Image для генерации и редактирования изображений и Flux 3 Dev — модель с открытыми весами.#новости