Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Приёмная
Инвестиции
Маркетплейсы
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Системная тема

QR-код для установки наших приложений.

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
AI

Meta* представила ИИ-агента Muse Code для написания кода на macOS и Linux

Он умеет писать код, проверять себя и управлять ИИ-агентами.

Пример работы Muse Code. Источник: Meta*
  • Meta* объявила о выходе бета-версии ИИ-агента Muse Code для macOS и Linux. Он работает на базе новой модели Muse Spark 1.2 и предназначен для сложных задач по разработке ПО в крупных проектах.
  • У ИИ-агента нет своего интерфейса, он работает через консоль разработчика. По словам компании, Muse Code может сам планировать изменения, писать код, проверять результаты работы и управлять ИИ-агентами, которые работают в фоновом режиме.
  • Для отслеживания действий он ведёт локальный журнал событий, в котором сохраняются обращения к модели, использование встроенных инструментов, подтверждения действий и внесённые изменения.
  • Доступен ИИ-агент по подписке, пишет CNBC. Точные цены издание не называет, но в Meta* заявили, что у них есть «уровень для разработчиков, который позволяет получить доступ по значительно более низкой цене». Модель же muse-spark-1.2 стоит $1,25 за 1 млн входных токенов и $4,25 за 1 млн выходных.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

3