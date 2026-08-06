Meta* представила ИИ-агента Muse Code для написания кода на macOS и Linux

Он умеет писать код, проверять себя и управлять ИИ-агентами.Пример работы Muse Code. Источник: Meta*Meta* объявила о выходе бета-версии ИИ-агента Muse Code для macOS и Linux. Он работает на базе новой модели Muse Spark 1.2 и предназначен для сложных задач по разработке ПО в крупных проектах.У ИИ-агента нет своего интерфейса, он работает через консоль разработчика. По словам компании, Muse Code может сам планировать изменения, писать код, проверять результаты работы и управлять ИИ-агентами, которые работают в фоновом режиме.Для отслеживания действий он ведёт локальный журнал событий, в котором сохраняются обращения к модели, использование встроенных инструментов, подтверждения действий и внесённые изменения.Доступен ИИ-агент по подписке, пишет CNBC. Точные цены издание не называет, но в Meta* заявили, что у них есть «уровень для разработчиков, который позволяет получить доступ по значительно более низкой цене». Модель же muse-spark-1.2 стоит $1,25 за 1 млн входных токенов и $4,25 за 1 млн выходных.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости