Christie’s объявил аукцион произведений искусства, созданных с помощью ИИ — больше 3000 художников призвали его отменить

Они считают, что таким образов аукционный дом поддерживает практики обучения ИИ на работах художников без разрешения.Christie's уже выставлял произведения искусства, созданные с помощью ИИ, но впервые планирует провести аукцион, посвящённый исключительно таким работам.На аукционе Augmented Intelligence («Дополненный интеллект»), который пройдёт с 20 февраля по 5 марта 2025 года, Christie's планирует выставить 20 лотов оценочной стоимостью от $10 тысяч до $250 тысяч, пишет The Guardian.Не всем понравились планы Christie's: художники разместили открытое письмо, в котором раскритиковали аукцион. Они считают, что многие из произведений созданы с помощью ИИ, который обучался на защищённых авторским правом работах.Разработчики же моделей «эксплуатируют художников», используя их труды без разрешения и оплаты. На момент написания заметки письмо собрало больше 3000 подписей.В Christie's заявили, что авторы представленных на аукционе работ использовали ИИ для «улучшения» своих произведений, и «в большинстве случаев» модели обучались на собственных работах художников.Скриншот vc.ru#новости
созданы с помощью ИИ, который обучался на защищённых авторским правом работахА сами-то они на чём обучались? Заключили договор с авторами всех просмотренных изображений за свою жизнь?
модели обучались на собственных работах художниковну да, ну да. хоть бы посмотрели размеры датасетов для обучения базовых моделей. хотел бы я на человека посмотреть, который столько нарисует
Лучше и не прокомментировать. Но глядя на ценник уже начинаю опасаться что GPT мне однажды выставит счет в пару сотен зеленых косарей за сет из нескольких случайно удачно сгенерированных картинок )
Это как когда таксёры и бомбилы ныли на появление uber, так и здесь, поноют и привыкнут. Высокие технологии пришли и их уже никуда не деть.
Теперь таксисты Uber ноют о появлении беспилотного такси. Потом беспилотное такси будет ныть по квантовому телепорту.
Очень зря художники очк... переживают.
Стоимость искусства от рук людей будет только расти. Но да, не каждый сможет написать так же красиво и креативно.
Искусство дорожает, посредственности нет, всё нормально.
На самом деле, большинство картин нарисованных людьми — ничего не стоит.
Только известные люди могут продать свою картину
Большинство этих работ полная хуйня, Как и современное искусство, выставленное в тейтмодерн, да и всякие Малевичи и девочки с персиками. Переоцененное гавно чтобы узкая чванливая прослойка общества считала себя лучше других. И бенкси туда же. Видел в живую его работы, хуета псевдо высокоинтеллектуальная с поверхностной оценкой мира от мажора, чье видение мира уже любого уличного художника из шордича или с Карт-бланша