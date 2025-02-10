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Таня Боброва
AI

Christie’s объявил аукцион произведений искусства, созданных с помощью ИИ — больше 3000 художников призвали его отменить

Они считают, что таким образов аукционный дом поддерживает практики обучения ИИ на работах художников без разрешения.

  • Christie's уже выставлял произведения искусства, созданные с помощью ИИ, но впервые планирует провести аукцион, посвящённый исключительно таким работам.
  • На аукционе Augmented Intelligence («Дополненный интеллект»), который пройдёт с 20 февраля по 5 марта 2025 года, Christie's планирует выставить 20 лотов оценочной стоимостью от $10 тысяч до $250 тысяч, пишет The Guardian.
  • Не всем понравились планы Christie's: художники разместили открытое письмо, в котором раскритиковали аукцион. Они считают, что многие из произведений созданы с помощью ИИ, который обучался на защищённых авторским правом работах.
  • Разработчики же моделей «эксплуатируют художников», используя их труды без разрешения и оплаты. На момент написания заметки письмо собрало больше 3000 подписей.
  • В Christie's заявили, что авторы представленных на аукционе работ использовали ИИ для «улучшения» своих произведений, и «в большинстве случаев» модели обучались на собственных работах художников.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости

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2
1
54 комментария
Jack Brown

созданы с помощью ИИ, который обучался на защищённых авторским правом работахА сами-то они на чём обучались? Заключили договор с авторами всех просмотренных изображений за свою жизнь?

модели обучались на собственных работах художниковну да, ну да. хоть бы посмотрели размеры датасетов для обучения базовых моделей. хотел бы я на человека посмотреть, который столько нарисует

23
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Artur Kuramshin

Лучше и не прокомментировать. Но глядя на ценник уже начинаю опасаться что GPT мне однажды выставит счет в пару сотен зеленых косарей за сет из нескольких случайно удачно сгенерированных картинок )

2
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Stas Dyakonov

Это как когда таксёры и бомбилы ныли на появление uber, так и здесь, поноют и привыкнут. Высокие технологии пришли и их уже никуда не деть.

11
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xsignes

Теперь таксисты Uber ноют о появлении беспилотного такси. Потом беспилотное такси будет ныть по квантовому телепорту.

1
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Вадим Д.

Очень зря художники очк... переживают.
Стоимость искусства от рук людей будет только расти. Но да, не каждый сможет написать так же красиво и креативно.

Искусство дорожает, посредственности нет, всё нормально.

5
1
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Николай Верегин

На самом деле, большинство картин нарисованных людьми — ничего не стоит.

Только известные люди могут продать свою картину

6
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Андрей

Большинство этих работ полная хуйня, Как и современное искусство, выставленное в тейтмодерн, да и всякие Малевичи и девочки с персиками. Переоцененное гавно чтобы узкая чванливая прослойка общества считала себя лучше других. И бенкси туда же. Видел в живую его работы, хуета псевдо высокоинтеллектуальная с поверхностной оценкой мира от мажора, чье видение мира уже любого уличного художника из шордича или с Карт-бланша

3
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