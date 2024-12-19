«Альфа-банк» заявил, что получил доступ к NFC-чипу в iPhone — это позволит платить смартфоном

Решение выпустят на рынок в 2025 году, пока его тестируют.«Альфа-банк» заявил, что придумал, как «вернуть Apple Pay в Россию».Согласно анонсу, разработчики смогли получить доступ к NFC-чипу iPhone, причём «легально и без взлома». В подтверждение своих слов банк опубликовал видео с процессом оплаты.Источник: «Альфа-банк»В «Альфа-банке» объяснили, что «реализовали возможность привязки карт в приложении банка». А при оплате используются открытые технологии Apple, так что никакого «взлома» нет. Процесс оплаты будет похож на платежи через Pay-сервисы банков на Android. Решением «Альфа-банк» готов поделиться со всеми банками — оно будет доступно «на открытой и безвозмездной основе»Пока функцию тестируют, а выпустить её планируется в 2025 году. Привязывать можно будет карты платёжной системы «Мир».#новости #apple #альфабанк
на видео телефон не передает идентификатор карты, а считывает идентификатор с терминала. NFC на чтение открыт уже давно, хз почему сразу этой технологией не стали пользоваться.
только для такой реализации нужно будет обновлять прошивки терминалов и, вероятно, сначала будет работать только на терминалах самой Альфы
Все так. По сути это просто NFC метка. Пополнение тройки в приложении метро работает по точно такому же принципу
Плюс интернет нужен? Получается это как QR только данные не по средствам фото, а nfc.
Не пользовались раньше видимо потому что стандартный путь через apple pay всех устраивал.. И работал на всех терминалах.
Эта технология не отличается от унылых куар кодов для платежей, те на телефоне плательщика обязательно должен быть интернет, а если платишь в подвале или на трассе где у терминала сеть есть а у телефона нет - тогда не сработает, в отличии от оригинального эполпей где пофигу на интернет у плательщика
Просто куаркод передает визуально данные терминала клиенту
А тут будет нфс передавать
на видео какая-то лопата с черным вырезом сверху на руке у человека. не очень понимаю, причем здесь лопата и терминал альфы тоже похожий на лопату. вроде в магазинах сейчас раза в 3 меньше терминалы от сбербанка на кассах.
На видео вроде бы системный диалог ios записи данных на nfc метку.