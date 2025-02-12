Apple разрешила переносить покупки из одного аккаунта на другой

Функция недоступна для пользователей в ЕС, Великобритании и Индии.Приложения, музыку и другой купленный контент теперь можно перенести с одного аккаунта на другой. Для этого один из них нужно авторизовать в разделе «Контент и покупки» — он будет считаться дополнительным, а другой в iCloud — станет основным, говорится на сайте компании.Перенос покупок происходит с дополнительного аккаунта на основной. Нужно знать номер телефона или основной адрес электронной почты, а также пароли от обоих профилей. В них должна быть включена двухфакторная аутентификация и отключена функция общего доступа.В настройках обоих аккаунтов необходимо указать одинаковые страну и регион для покупок. Также нужно потратить все оставшиеся средства с дополнительного аккаунта Apple. С момента последней покупки должно пройти как минимум 15 дней.UnsplashЧтобы перенести покупки между аккаунтами нужно:На iPhone или iPad открыть «Настройки».Нажать на свое имя, затем — «Контент и покупки».Нажать «Просмотреть», может потребоваться выполнить вход.Прокрутить вниз, затем нажать «Перенос покупок».Посмотреть информацию об обоих аккаунтах и завершить перенос.После появится сообщение «Покупки были перенесены». На электронную почту придут письма с подтверждением.Проверить настройки в разделе «Контент и покупки», затем выйти из дополнительного аккаунта Apple и выполнить вход с основного.Пользователи могут отменить перенос покупок, но в течение следующего года повторить его не получится.#новости #apple
Бабуля, вам помочь покупки перенести?
Уже обрадовался, думал таким способом можно будет страну поменять не потеряв всю медиатеку apple music и документы iCloud.
Надумал поменять страну - бросай все)
Библиотека в apple music это диагноз
+, но я так полагаю, что из за разницы в цене, они наврятли пойдут на такой шаг
Какой же кайф! Теперь при покупке устройства можно спокойно активировать его как "новое" и не тратить кучу времени на чистку старого от ненужных данных перед переносом
А кто мешает настроить под старым аккаунтом как новое? И не переносить ничего