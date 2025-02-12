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Карина Пардаева
Apple

Apple разрешила переносить покупки из одного аккаунта на другой

Функция недоступна для пользователей в ЕС, Великобритании и Индии.

  • Приложения, музыку и другой купленный контент теперь можно перенести с одного аккаунта на другой. Для этого один из них нужно авторизовать в разделе «Контент и покупки» — он будет считаться дополнительным, а другой в iCloud — станет основным, говорится на сайте компании.
  • Перенос покупок происходит с дополнительного аккаунта на основной. Нужно знать номер телефона или основной адрес электронной почты, а также пароли от обоих профилей. В них должна быть включена двухфакторная аутентификация и отключена функция общего доступа.
  • В настройках обоих аккаунтов необходимо указать одинаковые страну и регион для покупок. Также нужно потратить все оставшиеся средства с дополнительного аккаунта Apple. С момента последней покупки должно пройти как минимум 15 дней.
Unsplash
Unsplash

Чтобы перенести покупки между аккаунтами нужно:

  1. На iPhone или iPad открыть «Настройки».

  2. Нажать на свое имя, затем — «Контент и покупки».

  3. Нажать «Просмотреть», может потребоваться выполнить вход.
  4. Прокрутить вниз, затем нажать «Перенос покупок».
  5. Посмотреть информацию об обоих аккаунтах и завершить перенос.
  6. После появится сообщение «Покупки были перенесены». На электронную почту придут письма с подтверждением.
  7. Проверить настройки в разделе «Контент и покупки», затем выйти из дополнительного аккаунта Apple и выполнить вход с основного.

Пользователи могут отменить перенос покупок, но в течение следующего года повторить его не получится.

#новости #apple

13
2
8
26 комментариев
Griby Lenina

Бабуля, вам помочь покупки перенести?

19
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Роман

Уже обрадовался, думал таким способом можно будет страну поменять не потеряв всю медиатеку apple music и документы iCloud.

6
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Александр Рязанов

Надумал поменять страну - бросай все)

6
1
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Биткоин Газманова

Библиотека в apple music это диагноз

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Gleb Sysoenkov

+, но я так полагаю, что из за разницы в цене, они наврятли пойдут на такой шаг

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панкратович

Какой же кайф! Теперь при покупке устройства можно спокойно активировать его как "новое" и не тратить кучу времени на чистку старого от ненужных данных перед переносом

1
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xbevice

А кто мешает настроить под старым аккаунтом как новое? И не переносить ничего

12
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