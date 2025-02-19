Apple представила iPhone 16e — преемника iPhone SE с поддержкой ИИ-функций

Стоит от $599.Источник здесь и далее: AppleiPhone 16e дополнит линейку iPhone 16, рассказала компания. Модель стала преемником iPhone SE, но изменила название, отмечает TechCrunch.Смартфон получил обновлённый дизайн: компания убрала физическую кнопку «Домой». Диагональ OLED-экрана Super Retina XDR — 6,1 дюйма. В верхней части есть «чёлка» для фронтальной камеры и Face ID.Основная камера на 48 Мп со встроенным двухкратным зумом, фронтальная TrueDepth — на 12 Мп. Есть поддержка видео в 4K-разрешении с частотой 60 кадров в секунду.Есть настраиваемая «кнопка действия», с помощью которой можно быстро запустить фонарик, камеру, включить беззвучный режим и выполнять другие действия. Разъём для зарядки — USB-C вместо Lightning у iPhone SE, поддержки MagSafe нет.Работает на чипе A18 и оснащён первым сотовым модемом, разработанном Apple, — C1. Есть поддержка функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence.Предзаказ откроют 21 февраля 2025 года, в продажу устройство поступит 28 февраля. Доступно два цвета — белый и чёрный. Цена — от $599 за версию со 128 ГБ памяти (около 55 тысяч рублей по курсу ЦБ на 19 февраля 2025 года). Для сравнения: iPhone SE 2022 года стоит $429, отмечает The Verge.Видеопрезентация iPhone 16e #новости #iphone