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Артур Томилко
Apple

Apple инвестирует $500 млрд в производство в США и создаст 20 тысяч рабочих мест в течение следующих четырёх лет

До этого Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где компания производит большинство своих продуктов.

Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg
Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg
  • Apple объявила о планах инвестировать $500 млрд в производство в США. В частности, компании собирается построить завод в Хьюстоне (штат Техас), на котором совместно с Foxconn будет производить серверы. Открытие предприятия намечено на 2026 год.
  • Помимо этого, Apple собирается расширить мощности своих дата-центров в Аризоне, Орегоне, Айове, Неваде и Северной Каролине. Она также увеличит размер Фонда передового производства с $5 млрд до $10 млрд — часть из них направят на поддержку нового завода TSMC в Аризоне, выпускающего чипы для устройств компании.
  • В течение следующих четырёх лет Apple собирается нанять около 20 тысяч человек, большинство из которых займётся научно-исследовательской и конструкторской работой: проектированием чипов, разработкой ПО и искусственного интеллекта, а также машинным обучением.
  • В Детройте (штат Мичиган) компания откроет Apple Manufacturing Academy, которая будет консультировать предприятия малого и среднего бизнеса по вопросам внедрения ИИ и «интеллектуальных производственных технологий». На базе академии запустят бесплатные курсы по управлению проектами и «оптимизации процессов».
  • Объявление Apple произошло спустя несколько дней после встречи главы компании Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает Bloomberg. До этого Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где Apple производит большинство iPhone и других продуктов.
Полина Лааксо
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#новости #apple

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