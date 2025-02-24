Apple инвестирует $500 млрд в производство в США и создаст 20 тысяч рабочих мест в течение следующих четырёх лет

До этого Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где компания производит большинство своих продуктов.Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото BloombergApple объявила о планах инвестировать $500 млрд в производство в США. В частности, компании собирается построить завод в Хьюстоне (штат Техас), на котором совместно с Foxconn будет производить серверы. Открытие предприятия намечено на 2026 год.Помимо этого, Apple собирается расширить мощности своих дата-центров в Аризоне, Орегоне, Айове, Неваде и Северной Каролине. Она также увеличит размер Фонда передового производства с $5 млрд до $10 млрд — часть из них направят на поддержку нового завода TSMC в Аризоне, выпускающего чипы для устройств компании.В течение следующих четырёх лет Apple собирается нанять около 20 тысяч человек, большинство из которых займётся научно-исследовательской и конструкторской работой: проектированием чипов, разработкой ПО и искусственного интеллекта, а также машинным обучением.В Детройте (штат Мичиган) компания откроет Apple Manufacturing Academy, которая будет консультировать предприятия малого и среднего бизнеса по вопросам внедрения ИИ и «интеллектуальных производственных технологий». На базе академии запустят бесплатные курсы по управлению проектами и «оптимизации процессов».Объявление Apple произошло спустя несколько дней после встречи главы компании Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает Bloomberg. До этого Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где Apple производит большинство iPhone и других продуктов.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #apple