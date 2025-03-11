Apple готовит «кардинальное» обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16 — Bloomberg

В «общих чертах» он будет вдохновлён visionOS. Для iPhone это будет крупнейший редизайн с выпуска iOS 7, для Mac — с выхода Big Sur, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Деталей мало — Гурман пишет, что некоторые элементы взяты из visionOS, но обновление лишь «в общих чертах» основано на интерфейсе Vision Pro.Apple обновит «стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок», чтобы привести все ОС к «единому стилю». Также компания работает над упрощением навигации и управления устройствами.Гурман предполагает, что Apple представит iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 в июне 2025 года, на ежегодной конференции WWDC.Интерфейс visionOS#новости #apple