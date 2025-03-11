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Евгения Евсеева
Apple

Apple готовит «кардинальное» обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16 — Bloomberg

В «общих чертах» он будет вдохновлён visionOS.

  • Для iPhone это будет крупнейший редизайн с выпуска iOS 7, для Mac — с выхода Big Sur, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Деталей мало — Гурман пишет, что некоторые элементы взяты из visionOS, но обновление лишь «в общих чертах» основано на интерфейсе Vision Pro.
  • Apple обновит «стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок», чтобы привести все ОС к «единому стилю». Также компания работает над упрощением навигации и управления устройствами.
  • Гурман предполагает, что Apple представит iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 в июне 2025 года, на ежегодной конференции WWDC.
Интерфейс visionOS
Интерфейс visionOS

#новости #apple

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