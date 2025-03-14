Apple добавит в iMessage поддержку сквозного шифрования для обмена сообщениями с пользователями Android

«В будущих обновлениях». GSM Association, которая разрабатывает стандарт RCS для обмена сообщениями, объявила о внедрении протокола Messaging Layer Security (MLS), обспечивающего поддержку сквозного шифрования (E2EE) между разными платформами.Apple добавила поддержку сообщений формата RCS в 2024 году. Это позволило отображать индикаторы о прочтении и наборе текста в iMessage при общении с пользователями Android, а также обмениваться с ними изображениями и видео в высоком разрешении.Хотя в iMessage по умолчанию встроено сквозное шифрование, оно не действовало для общения с пользователями Android, поскольку предыдущий стандарт RCS не включал кроссплатформенную поддержку E2EE.В Apple заявили The Verge, что добавят сквозное шифрование для RCS-сообщений в iMessage в «будущих обновлениях» iOS, iPadOS, macOS и watchOS.RCS — более современный стандарт обмена сообщениями, чем SMS/MMS, он используется в большинстве новых смартфонов на Android. Его поддерживают, например, Google и Samsung.#новости #imessage #rcs