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Артур Томилко
Apple

Apple добавит в iMessage поддержку сквозного шифрования для обмена сообщениями с пользователями Android

«В будущих обновлениях».

  • GSM Association, которая разрабатывает стандарт RCS для обмена сообщениями, объявила о внедрении протокола Messaging Layer Security (MLS), обспечивающего поддержку сквозного шифрования (E2EE) между разными платформами.
  • Apple добавила поддержку сообщений формата RCS в 2024 году. Это позволило отображать индикаторы о прочтении и наборе текста в iMessage при общении с пользователями Android, а также обмениваться с ними изображениями и видео в высоком разрешении.
  • Хотя в iMessage по умолчанию встроено сквозное шифрование, оно не действовало для общения с пользователями Android, поскольку предыдущий стандарт RCS не включал кроссплатформенную поддержку E2EE.
  • В Apple заявили The Verge, что добавят сквозное шифрование для RCS-сообщений в iMessage в «будущих обновлениях» iOS, iPadOS, macOS и watchOS.
  • RCS — более современный стандарт обмена сообщениями, чем SMS/MMS, он используется в большинстве новых смартфонов на Android. Его поддерживают, например, Google и Samsung.

#новости #imessage #rcs

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