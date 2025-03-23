Apple собирается добавить в Apple Watch камеры и ИИ-функции — Bloomberg

Но выйдут такие устройства нескоро. Компания хочет сделать функцию «Визуальный интеллект» — она работает пока на iPhone 16 и позволяет пользователям узнавать о месте, где он находится, и окружающих его объектах — основой будущих устройств. Об этом пишет инсайдер компании и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Пример работы «Визуального интеллекта». Источник: AppleApple для этого работает над версией «умных» часов Apple Watch: в них она собирается добавить камеры и ИИ-функции. Это даст устройству «видеть» окружающий мир и использовать ИИ для предоставления более актуальных данных.В часы стандартной серии Series камеру добавят на сам экран — как фронтальную в iPhone, а вот в Ultra она будет располагаться на боковой панели.Но до выхода этих устройств может пройти много времени, отмечает Гурман.#новости #apple #applewatch