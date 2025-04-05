Из Apple TV+ в России удалили «Разделение», «Киностудию», «Укрытие» и несколько других сериалов и фильмов

Причины неизвестны.Кадр из сериала «Разделение» Дэна ЭриксонаИсчезновение части контента заметили пользователи. Теперь в российской версии Apple TV+ недоступны сериалы «Разделение», «Укрытие», «Киностудия», «Ради всего человечества», а также «Вторжение», отдельные сезоны «Утреннего шоу», «Теда Лассо», «Основания» и не только.Онлайн-кинотеатр ситуацию не комментировал. В декабре 2024 года iPhones.ru со ссылкой на неназванные источники писало, что Apple «сокращает присутствие сервисов в России» и собирается свернуть релизы некоторых новинок.Пользователи допускают, что причиной для удаления контента мог стать закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола, который Владимир Путин подписал в 2022 году.Российские дистрибьюторы вынуждены вырезать видео- и аудиофрагменты, трансляция которых может грозить им штрафами и приостановкой работы. Правки вносили в такие сериалы, как «Секс в большом городе», «Белый лотос», «Клан Сопрано», «Твин Пикс» и не только. То же касается фильмов в офлайн-прокате.#новости