Apple синхронизирует подключение к публичным Wi-Fi-сетям между устройствами в iOS 19 — Bloomberg

Пользователям не придётся повторно вводить данные на каждом устройстве.Источник фото: UnsplashПользователю достаточно будет пройти авторизацию только на iPhone, iPad или MacBook — система автоматически синхронизирует данные с другими его устройствами Apple, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Сейчас для подключения к сети с авторизацией в гостиницах, аэропортах и других общественных местах нужно отдельно вводить имя пользователя, пароль и принимать условия использования на каждом устройстве.Apple 9-13 июня 2025 года проведёт конференцию WWDC 2025. В первый день компания презентует iOS 19.#новости #apple