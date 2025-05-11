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Карина Пардаева
Apple

Apple синхронизирует подключение к публичным Wi-Fi-сетям между устройствами в iOS 19 — Bloomberg

Пользователям не придётся повторно вводить данные на каждом устройстве.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Пользователю достаточно будет пройти авторизацию только на iPhone, iPad или MacBook — система автоматически синхронизирует данные с другими его устройствами Apple, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Сейчас для подключения к сети с авторизацией в гостиницах, аэропортах и других общественных местах нужно отдельно вводить имя пользователя, пароль и принимать условия использования на каждом устройстве.
  • Apple 9-13 июня 2025 года проведёт конференцию WWDC 2025. В первый день компания презентует iOS 19.

#новости #apple

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