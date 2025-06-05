Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Дизайн
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Apple планирует добавить в AirPods функции определения сна и управления камерой iPhone — 9to5Mac

По данным издания, их анонсируют в ходе презентации новой iOS на конференции WWDC 9 июня 2025 гола.

  • Apple планирует расширить число жестов головой для управления функциями наушников, рассказали источники 9to5Mac, не раскрыв подробностей. Сейчас пользователи могут принимать и отклонять вызовы, кивая головой.
  • Компания также работает над функцией, которая определяет, что пользователь уснул в наушниках, и ставит воспроизведение на паузу.
  • Ещё одним нововведением может стать управление камерой iPhone и iPad с помощью AirPods. Если функцию добавят, сделать снимок можно будет нажатием на ножку наушника.
  • Кроме того, Apple разрабатывает для Air Pods режим Audio Mix для записи звука в «студийном качестве». Аналогичная функция уже есть в iPhone 16.
  • В марте 2025 года Bloomberg сообщало, что AirPods смогут синхронно переводить речь с одного языка на другой. По данным агентства, функцию представят как часть обновления iOS.

#apple #новости

1
Начать дискуссию